In Ingolstadt Ladendieb erwischt – gegen ihn lag bereits ein Vollstreckungshaftbefehl in anderer Sache vor

Foto: Jiri Hera/123rf.com

Ein 41-Jähriger begab sich am Dienstagnachmittag, 8. September, gegen 14.45 Uhr, in einen Supermarkt in der Ingolstädter Innenstadt. Dort nahm er zwei Flaschen Bier aus der Warenauslage und steckte diese in seine Jackentasche.