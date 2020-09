Ermittlungen Wohnwagen geht in Flammen auf – Polizei geht von Brandstiftung aus

In einem Waldstück, das direkt an den Braunweiher Nummer 1 im Naherholungsgebiet Feilenmoos angrenzt, kam es am Dienstag, 8. Seoptember, zum Brand eines alten Wohnanhängers mit Zeltanbau.