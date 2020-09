Zeugen gesucht Exhibitionist belästigt 15-Jährige in Ingolstadt

Nachdem sich am Montag, 7. September, in Ingolstadt ein Exhibitionist gegenüber einer 15-Jährigen entblößt hatte, sucht die Kriminalpolizei Ingolstadt nach dem Unbekannten.

Ingolstadt. Gegen 13 Uhr hatte sich der Mann auf Höhe der Bushaltestelle „Am Westpark/Audi-Ring“ mit zwei Begleitern unterhalten und das Mädchen bereits im Blick gehabt. Als die Begleiter abgefahren waren, sprach er die Schülerin in einer unbekannten Sprache an, hielt ihr einen Geldschein vor und berührte sie im Schulterbereich. Schließlich zog er seine Hose nach unten und zeigte sein Geschlechtsteil vor. Erst als der Täter von Passanten angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Neuburger Straße.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach dem Unbekannten, der wie folgt beschrieben wird: etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,58 Meter groß, schlanke Statur, kurze, lockige grau-schwarze Haare und unrasiert. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen T-Shirt, einer roten Jacke mit weiß-dunkelroten Ärmelstreifen sowie einer schwarzen Jogginghose mit schwarz-weißen Streifen.

Hinweise auf den Täter nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0841/ 93430 entgegen.