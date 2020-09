Hinweise erbeten Unfallflucht in Neustadt – Verursacher kümmert sich nicht um Schaden im vierstelligen Bereich

Foto: 123rf.com

Am Montag, 7. September, wurde in Neustadt an der Donau im Zeitraum von 6 Uhr bis 14.30 Uhr ein parkender Pkw der Marke Seat, Typ Ibiza, in der Farbe braun, beschädigt. Das Fahrzeug wurde auf einen Firmenparkplatz im Umbertshausener Weg in Neustadt an der Donau abgestellt, der Pkw wurde an der Front zerkratzt, hierbei entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Wertbereich.