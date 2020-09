Fahrlässige Körperverletzung Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer – eine Person leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 7. September, um 18.45 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger aus Ingolstadt mit seinem Pkw von einem Supermarktparkplatz in Ingolstadt nach rechts in die Goethestraße ein. Zeitgleich befuhr ein 66-Jähriger, ebenfalls aus Ingolstadt, den linksseitig angelegten Radweg entlang der Goethestraße in Richtung der Autobahn A9 mit seinem Fahrrad. Er fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.