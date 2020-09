Zeugen gesucht Unbekannter Täter bricht in Einfamilienhaus in Ingolstadt ein

In der Zeit von Freitag, 4. September, 19 Uhr, bis Samstag, 5. September, 21 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Freytagstraße in Ingolstadt eingebrochen. Hierzu wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen und über dieses eingestiegen.