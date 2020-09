Besitzer gesucht Zwei betrunkene Diebe klauen komplette Biertischgarnitur und zwei Regenschirme

Bereits am vorletzten Wochenende, von Freitag auf Samstag, 28. auf 29. August, entwendeten zwei offensichtlich betrunkene junge Männer in Wettstetten eine komplette Biertischgarnitur und zwei Regenschirme. Ein Zeuge wurde mitten in der Nacht auf die beiden Männer aufmerksam, als sie mit ihrem Diebesgut an seinem Gartenzaun eine kurze Pause einlegten.