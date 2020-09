Katastrophenschutz Bundesweiter Sirenenprobealarm am 10. September auch im Landkreis Kelheim

Am Donnerstag, 10. September, um 11 Uhr, findet erstmalig der bundesweite Warntag statt. Er wird ab 2020 jährlich am jeweils zweiten Donnerstag im September durchgeführt und ergänzt den im Freistaat Bayern bisher ebenfalls im September eines jeden Jahres durchgeführten landesweit einheitlichen Probealarm.

Landkreis Kelheim. Am Probealarm beteiligt sich der gesamte Landkreis Kelheim ohne die Gemeinden Wildenberg, Kirchdorf und den Markt Rohr. In Riedenburg wird der Probealarm nur in Riedenburg selbst und den Ortsteilen Deising, Haidhof und Prunn ausgelöst. Als zusätzliches Warnmittel wird die Warn-App „NINA“ ausgelöst. Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

Der Alarm wird von der Polizei oder vom Landratsamt Kelheim bei Großbränden, bei Unfällen in Betrieben, auf der Straße oder der Schiene oder bei sonstigen Gefahren ausgelöst werden, bei denen mit erhöhten Schadstoffkonzentrationen zu rechnen ist und eine Gefährdung der Bevölkerung nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Auslösung des Sirenensignals wird auch bei Hochwasserereignissen erfolgen, wenn mit einer Überflutung eines bewohnten Gebietes, zum Beispiel durch einen Deichbruch gerechnet werden muss.

Verhaltenshinweise für die Bevölkerung erfolgen durch Rundfunkdurchsagen. Im direkt betroffenen Gebiet werden durch die Einsatzleitung vor Ort auch Lautsprecherdurchsagen veranlasst, die von Kräften verschiedener Feuerwehren und vom THW durchgeführt werden. Der Probealarm soll dazu dienen, die Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. Die Bevölkerung wird gebeten, zu beachten, dass zwar bei einem Schadensereignis Durchsagen über den Rundfunk gesendet werden, dies bei der Probealarmierung jedoch nicht erfolgen wird.

Informationen zum Sirenenprobealarm werden vom Bayerischen Staatsministeriums des Innern auch im Internet unter www.innenministerium.bayern.de zur Verfügung gestellt.