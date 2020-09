Hinweise erbeten Fahrzeug mutwillig beschädigt – circa 4.000 Euro Sachschaden

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Samstag, 5. September, 7.30 Uhr, bis Sonntag, 6. September, 11 Uhr, wurde ein roter Dodge in Ingolstadt in der Manchinger Straße augenscheinlich mutwillig beschädigt.