Unfall in Train Zu schnell abgebogen – 17-Jähriger überschlägt sich mit seinem dreirädrigen Kfz

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 5. September, um 20.07 Uhr , efuhr ein 17-Jähriger aus Train mit einem dreirädrigen Kfz die Herrnstraße in Train in südliche Richtung. An der Einmündung Herrnstraße/Müllernstraße wollte er nach rechts in die Müllernstraße einbiegen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit überschlug sich der 17-Jährige mit seinem Fahrzeug beim Abbiegevorgang.