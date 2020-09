Kontrollen Unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos erwischt

Bei Verkehrskontrollen der PI Kelheim konnten fahruntüchtige Personen festgestellt werden.

Landkreis Kelheim. Am Samstag, 5. September, gegen 21.30 Uhr, wurde in Abensberg ein 20-Jähriger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann besaß keine Fahrerlaubnis. Zudem konnte festgestellt werden, dass er unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und nach dem Straßenverkehrsgesetz angezeigt.

Ebenfalls am 5. September, gegen 23.30 Uhr, wurde in Neustadt an der Donau ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw kontrolliert. Auch bei diesem Autofahrer konnte festgestellt werden, dass er unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln steht. Bei ihm wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige gefertigt.