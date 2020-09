Die Polizei sucht Zeugen Unbekannter wirft brennende Zigarette in ein Fahrzeug

Foto: 123rf.com

Am Freitagnachmittag, 4. September, gegen 14 Uhr, befuhr eine 48-jährige Ingolstädterin mit ihrem Pkw die Straße „Bei der Hollerstaude“, in Richtung des Audi-Rings. Auf Höhe der dortigen Sparkasse wollte die Fahrzeugführerin auf den dortigen Parkplatz abbiegen, woraufhin sie ein Passant durch das offene Fenster in türkischer Sprache beleidigte.