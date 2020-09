Die Polizei sucht Zeugen 19-Jähriger bei Motorradunfall bei Ihrlerstein schwer verletzt

Am Donnerstagabend, 3. September, ereignete sich in Ihrlerstein ein Motorradunfall, der Motorradfahrer verletzte sich schwer.

Ihrlerstein. Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinen Kraftrad auf der Nürnberger Straße von Ihrlerstein in Richtung Painten. Kurz nach dem Ortsausgang kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte, der 19-Jährige kam in der Hofeinfahrt einer Anwohnerin zum Liegen und zog sich mehrere Knochenbrüche zu, er musste mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik nach Regensburg verbracht werden. An seinem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 zu melden.