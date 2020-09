Gestürzt Radfahrer war bereits am Nachmittag mit knapp 1,9 Promille unterwegs

Auf dem Radweg der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt etwa auf Höhe der Einmündung zur Keplerstraße stürzte am Donnerstag, 3. September, 15.54 Uhr, ein 62-jähriger Ingolstädter mit seinem Fahrrad. Er wurde dort von einem Passanten aufgefunden und hatte am Boden liegend noch sein Fahrrad zwischen den Beinen.