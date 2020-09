Ermittlungen in Ingolstadt Einbrecher ziehen ohne Beute wieder ab

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Von Mittwoch auf Donnerstag, 2. auf 3. September, wurde in eine Doppelhaushälfte in der Grundnerstraße in Unterhaunstadt (Stadt Ingolstadt) eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.