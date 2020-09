Schulbeginn Sicher zur Schule, sicher nach Hause – verstärkte Polizeikontrollen

Am Dienstag, 8. September, beginnt in Bayern wieder die Schule. Damit sind alle Verkehrsteilnehmer aufgefordert, sich besonders vorsichtig und achtsam zu verhalten. Eine große Zahl von Schulanfängern wird im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ihren allerersten Schultag antreten.

Ingolstadt. Hinzu kommt, dass die Corona-Pandemie den Verkehrsunterricht vor den Ferien an den Grundschulen stark eingeschränkt oder teilweise gar nicht zugelassen hat. Einen sicheren Schulweg zu gewährleisten und die Kinder zu unterstützen, damit sie sich möglichst sicher im Straßenverkehr bewegen können, ist eine Aufgabe, bei der neben allen Verkehrsteilnehmern auch Eltern, Schule und Sicherheitsbehörden gleichermaßen gefordert sind.

Die Polizei wird deshalb auch dieses Jahr wieder insbesondere im Schulumfeld verstärkt Verkehrskontrollen durchführen.

Gurt- und Kindersicherungspflicht

Der Anteil der nicht gesicherten Pkw-Insassen an den Verkehrstoten ist weiterhin hoch. Fast jeder fünfte tödlich verunglückte Pkw-Insasse war 2019 nicht angeschnallt. Im vergangenen Jahr kamen bayernweit 247 Menschen in Pkw ums Leben. Davon trugen 47 Menschen nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt. Zudem kamen auch drei Kinder ums Leben, die als Mitfahrer nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Bis Ende Mai 2020 waren erneut nachweislich 21 tödlich verunglückte Personen nicht angegurtet.

Schulwegunfälle

Im vorangegangenen Schuljahr 2019/2020 sank die Zahl der Schulwegunfälle im Präsidialbereich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 47 (Vorjahr 66). Dabei wurden 48 (Vorjahr: 77) Kinder verletzt. Glücklicherweise war wie in den letzten beiden Jahren zuvor ebenfalls kein tödlicher Schulwegunfall zu verzeichnen.

Schulweghelfer

Wertvolle Unterstützung bei der Schulwegsicherheit leisten die bayernweit rund 30.000 ehrenamtlich tätigen Schulweghelfer und Schülerlotsen. Sie sind den Kindern beim Überqueren von Straßen behilflich oder begleiten Fahrten in Schulbussen. Die Polizei informiert: „Wenn auch Sie sich als Schulweghelfer engagieren wollen, wenden Sie sich einfach an Ihre Schule oder direkt an Ihre örtliche Polizeidienststelle.“

Schulwegüberwachung

Die Dienststellen im Zuständigkeitsbereich des PP Oberbayern Nord werden zum Start des neuen Schuljahrs in der Zeit vom 8. bis zum 11. September ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht legen. Schwerpunktmäßig finden diese Kontrollen im unmittelbaren Bereich von Schulen, Kindergärten und stark frequentierten Schulwegen zu den relevanten Zeiten statt. Im Rahmen der Aktion „Sicher zur Schule, sicher nach Hause“ werden Polizeibeamte ganz allgemein bis Ende September an Schulwegen unterwegs sein, um die Einhaltung der Verkehrsregeln sowohl im fließenden wie auch im ruhenden Verkehr zu überwachen.

Hinweise an die Verkehrsteilnehmer

Kinder genießen besonderen Schutz im Straßenverkehr. Kinder sind klein und sehen nicht über geparkte Autos hinweg. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, weswegen immer mit unerwartetem Verhalten zu rechnen ist. Die Polizei bittet: „Fahren Sie besonders in Wohngebieten, auf Schulwegen, an Haltestellen und rund um Schulen und Kindergärten langsam. Es gilt die Devise: Zum Schutz unserer Kinder runter vom Gas und jederzeit bremsbereit sein. Beachten Sie die speziellen Regelungen für Autofahrer zur Schrittgeschwindigkeit an Schulbushaltestellen. Geben Sie als Fußgänger oder Radfahrer den Kindern ein gutes Vorbild. Falsche Verhaltensweisen werden von Kindern schnell übernommen.“

Tipps für Eltern

Helle, gut sichtbare, am besten mit reflektierenden Materialien ausgestattete Kleidung und Schulranzen verbessern die Erkennbarkeit der Kinder für andere Verkehrsteilnehmer wesentlich. Der Schulweg sollte schon vor dem ersten Schultag mit den Kindern wiederholt geübt werden. Es gilt: „Nicht immer ist der kürzeste Weg auch der sicherste!“. Viele Gemeinden bieten Schulwegpläne zur Orientierung an, mit deren Hilfe die sicherste Variante mit Querungshilfen wie Fußgängerampeln oder Zebrastreifen ausgewählt werden kann. Die Polizei rät: „Zeigen Sie Ihrem Kind das richtige Verhalten beim Überqueren einer Straße und weisen Sie es auf mögliche Gefahrenquellen hin.“ Das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen an Schulbushaltestellen sollte mit den Kindern besprochen und ebenfalls geübt werden. Wird der Schulweg mit dem Privatauto bewältigt, sollten Eltern ein besonderes Augenmerk auf die richtige Sicherung ihrer Kinder in einem geeigneten Kindersitz richten. Es gilt: „Gehen Sie selbst immer mit gutem Beispiel voran – Eltern sind Vorbilder.“

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord wünscht allen Schülern und ihren Eltern einen angenehmen Schulbeginn und vor allem einen unfallfreien Schulweg.