Unfall bei Aiglsbach Zu schnell in die Kurve – Kradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Dienstag, 2. September, um 16.25 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer aus Mainburg die Ortsverbindungsstraße zwischen der Bundesstraße B300 und Aiglsbach von der B300 her kommend. In der bereits ersten Rechtskurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab.