Kollision in Vohburg Gegenverkehr übersehen – drei Pkw nicht mehr fahrbereit

Foto: 123rf.com

Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag, 1. September, um 16.45 Uhr, auf der Bundesstraße B16a in Vohburg, als eine 55-jährige Frau aus dem Gemeindegebiet Pförring mit ihrem Pkw auf die „Neue Donaubrücke“ abbiegen wollte. Beim Abbiegen übersah sie allerdings das Pkw-Gespann eines 41-jährigen Vohburgers, der zur gleichen Zeit auf der B16a in Richtung Vohburg unterwegs war.