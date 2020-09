Zeugen gesucht Unbekannte brechen Schaukasten einer Pfarrei auf und klauen die ausgehängten Trauerfälle

Zwei Schlösser reichten nicht, um einen Schaukasten in der Kirche St. Pius in Ingolstadt vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Unbekannte Täter brachen diesen in der Zeit von Sonntag, 30. August, 11 Uhr, bis Dienstag, 1. September, 7.30 Uhr, auf und entwendeten die ausgehängten Trauerfälle und einige Magnete.