Erste Hilfe Polizisten reanimieren einen leblos auf dem Parkplatz liegenden 70-Jährigen

Foto: 123rf.com

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war ein Streifenteam der Polizeiinspektion Ingolstadt, das am Dienstag, 1. September, um 12 Uhr, erfolgreich eine Reanimation durchführte. Die Beamten wurden winkend durch einen Zeugen auf einen Mann aufmerksam gemacht, der leblos auf dem Norma-Parkplatz in der Godramsteiner Straße in Ingolstadt lag.