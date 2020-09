Polizei nimmt 40-Jährigen fest 38-Jährige in einem Mehrfamilienhaus in Wolnzach erstochen

Foto: 123rf.com

Eine 38-Jährige wurde am Mittwochmorgen, 2. September, gegen 9 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in Wolnzach Opfer eines Messerangriffs. Trotz größter Bemühungen der verständigten Rettungskräfte verstarb die Frau noch vor Ort.