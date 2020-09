Defekte Oberleitung ICE in Ingolstadt zum Nothalt gezwungen – alle Fahrgäste unverletzt

Ein auf dem Weg von München nach Berlin befindlicher ICE wurde am Dienstag, 1. September, um 21 Uhr, wegen einer defekten Oberleitung zum Nothalt auf Höhe Unterlettenweg in Unsernherrn in Ingolstadt gezwungen.