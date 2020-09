Die Polizei bittet um Hinweise Diebe entwenden Werkzeuge aus Rohbau

Foto: Ursula Hildebrand

Am vergangenen Wochenende, Freitag, 28. August, 16.30 Uhr, bis Montag, 31. August, 7.30 Uhr, drangen ein oder mehrere Unbekannte in einen Rohbau in der Hebbelstraße in Ingolstadt ein und entwendeten zwei Styropor-Schneidemaschinen.