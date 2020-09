Achtung Die niederbayerische Polizei warnt vor erpresserischen Spam-Mails

Foto: 123rf.com

Derzeit melden sich vermehrt besorgte Bürgerinnen und Bürger bei den niederbayerischen Polizeidienststellen, dass sie per Mail zur Zahlung in der Regel von mehreren tausend US-Dollar in Bitcoins aufgefordert werden.