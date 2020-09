Unfallflucht in Abensberg Parkplatzrempler am Einkaufszentrum

Foto: 123rf.com

Der Polizeiinspektion Kelheim wurde nachträglich eine Verkehrsunfallflucht am Parkplatz des Einkaufszentrums in Abensberg mitgeteilt, bereits am 22. August wurde in der Zeit von 11. bis 11.30 Uhr ein parkendes Fahrzeug beschädigt.