Leichte Abschürfungen Zwölfjähriger verkeilt sich mit dem Fahrrad am Gehweg und stürzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 30. August, gegen 13 Uhr, fuhr ein Zwölfjähriger mit seinem Fahrrad in Abensberg die Moststraße in nordwestliche Richtung entlang. Aufgrund von Unachtsamkeit verkeilte er sich mit seinem Fahrrad am Gehweg und stürzte.