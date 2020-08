Auseinandersetzung in Geisenfeld Schlägerei an der Bushaltestelle – 24-Jähriger schlägt mit einer Bierflasche zu

Foto: 123rf.com

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen kam es Sonntagfrüh, 30. August, 5.35 Uhr, an der Bushaltestelle in der Kolpingstraße in Baar-Ebenhausen. Die Hintergründe hierfür sind nicht bekannt.