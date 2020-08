Unfall bei Denkendorf Zu schnell bei Nässe auf der A9 unterwegs

Ein 18-jähriger aus Nürnberg befuhr die Autobahn A9 am Samstagabend, 29. August, 19.45 Uhr, mit seinem Fahrzeug in nördlicher Fahrtrichtung. Nach einen Fahrstreifenwechsel verlor er – vermutlich aufgrund der an die regnerischen Wetterverhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit – die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts in den Grünstreifen ab.