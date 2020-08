Kontrolle durch die Polizei Keine Masken, kein Sicherheitsabstand – Betrieb einer Bar in der Abensberger Innenstadt eingestellt

Aufgrund mehrerer Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen wurde ein Barbetrieb in Abensberg am Samstag, 29. August, durch die Polizei eingestellt.

Abensberg. Gegen 23.30 Uhr stellte eine Streife der Polizeiinspektion Kelheim nach Beschwerden aus der Bevölkerung eine maßlos überfüllte Bar in der Abensberger Innenstadt fest. Es hielten sich nach den Corona-Bestimmungen deutlich zu viele Leute in der Bar auf. Zudem trug fast niemand eine Maske oder hielt Sicherheitsabstände ein. Die Dokumentation zur Verfolgung möglicher Infektionsketten war mangelhaft. Durch die Polizei Kelheim wurde der Betrieb in der Bar eingestellt. Die Gäste verließen den Bereich friedlich und geordnet. Es erfolgt eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.