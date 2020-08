Motorradfahrer stürzt in Kurve – 16-Jähriger schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer aus dem südlichen Landkreis hat sich am Donnerstagvormittag, 27. August, 11.45 Uhr, bei einem Sturz im Gemeindebereich Wolnzach schwer verletzt.

Wolnzach. Der Jugendliche befuhr die Kreisstraße von Dünzhausen kommend in Richtung Geroldshausen. Im Kurvenbereich kam er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals im Feld. Der 16-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Geroldshausen war zur Absicherung der Unfallstelle mit fünf Einsatzkräften vor Ort. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.