83-Jährige leicht verletzt Fußgängerin angefahren – Zeugen für Unfall in Kelheim gesucht

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstagabend, 27. August, ereignete sich in Kelheim in der Elsterstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.