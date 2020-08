Mehrere Delikte Berauschte 26-jährige Radfahrerin tickt bei Kontrolle aus

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 27. August, gegen 11.10 Uhr, wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord eine offensichtlich betrunkene Fahrradfahrerin mitgeteilt, die an der Kreisstraße EI20 von Stammham in Richtung Schelldorr bereits gestürzt wäre.