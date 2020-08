Unfall in Ingolstadt Beim Ausfahren aus dem Parkhaus nicht aufgepasst – eine Verletzte

Foto: Ursula Hildebrand

Aus dem Parkhaus in der Senefelderstraße in Ingolstadt fuhr am Mittwoch, 26. August, 19.30 Uhr, ein 33-Jähriger aus München mit seinem Pkw Audi A4 und stieß dabei mit der von links kommenden 20-jährigen Ingolstädterin, die mit ihrem Pkw BMW 118 die Senefelderstraße in Richtung Ettinger Straße befuhr, zusammen.