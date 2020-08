Gutachter vor Ort Schwerer Unfall bei Saal – drei Verletzte

Foto: vifogra/Schuh

Am Mittwochvormittag, 26. August, ereignete sich in Saal an der Donau auf der KEH10 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt.