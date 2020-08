8.000 Euro Schaden Beim Rückwärtsfahren in den Gegenverkehr gekommen – eine Person leicht verletzt

Am Dienstag, 25. August, gegen 7 Uhr, fuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin in Langquaid in Niederleierndorf auf der Hauptstraße in Richtung Kreisstraße KEH28. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin fuhr zur gleichen Zeit rückwärts aus ihrer Hofeinfahrt heraus auf die Hauptstraße.