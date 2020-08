Fahrlässige Körperverletzung 18-jähriger Pkw-Fahrer übersieht vorfahrtsberechtigtes Auto – beide Fahrer leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 25. August, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Gemeindebereich Attenhofen die Ortschaft Thalham und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße KEH35 nach links Richtung Leibersdorf in Volkenschwand einbiegen. Hierbei übersah er eine 20-jährige, vorfahrtsberechtigte, Fahrzeugführerin aus Rottenburg an der Laaber und es kam zum Zusammenstoß.