Privatparty zu erwarten Der Markt Manching sperrt das Barthelmarkt-Gelände in Oberstimm

Foto: 123rf.com

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde am 16. April 2020 durch die bayerische Staatsregierung beschlossen, dass Großveranstaltungen in Bayern zunächst bis zum 31. August 2020 untersagt bleiben. Diese Anordnung betrifft auch den Barthelmarkt 2020 in Oberstimm.