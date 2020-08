Fahrlässige Körperverletzung Freilaufender Hund beißt 18-Jährige in Biburg

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 21. August, gegen 19.15 Uhr, war eine 18-Jährige mit ihrem Hund an der Abens bei Dürnhart in Biburg unterwegs. Ein freilaufender Hund griff ihren Hund an. Als sie die beiden trennen wollte, wurde sie von dem unbekannten Vierbeiner gebissen.