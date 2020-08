Anzeige erstellt 16-Jähriger mit umgebautem Mofa unterwegs

Am Montag, 24. August, gegen 21 Uhr, wurde in der Regensburger Straße in Mainburg ein 16-Jähriger mit seinem Mofa kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass durch Umbauten die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war.