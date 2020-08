In Kelheim wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22. auf 23. August, ein Fahrrad aus dem umzäunten Garten eines Einfamilienhauses entwendet.

Kelheim. In der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, wurde in Kelheim in der Schwalbenstraße aus einen umzäunten Garten eines Einfamilienhauses ein schwarzes Mountainbike mitsamt Fahrradschloss entwendet, der Diebstahlschaden bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich.

Hinweise zum Fahrraddiebstahl nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 entgegen.