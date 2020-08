Zeugenaufruf Unbekannte Täter brechen in Grundschule in Ingolstadt ein

Foto: 123rf.com

Am Wochenende, 21. bis 24. August, wurde in Ingolstadt in die Grundschule auf der Schanz eingebrochen. Die Tatzeit kann von Freitag, 21. August, 15 Uhr, bis Sonntag, 24. August, 8 Uhr, eingegrenzt werden. Der oder die Täter sind bislang unbekannt.