Zeugen gesucht Unbekannter klaut 150 Liter Diesel aus Radlader in Ingolstadt

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22. auf 23. August, zwischen 1.55 Uhr und 2.05 Uhr, wurde zum wiederholten Mal die Schranke am Betriebsgelände einer Firma für Kies, Erdbau und Abbrucharbeiten in der Wasserkelchstraße in Ingolstadt aufgebrochen, um unberechtigt auf das Gelände zu gelangen. Der unbekannte Täter brach an einem dort abgestellten Radlader den Tankdeckel auf und entwendete circa 150 Liter Diesel.