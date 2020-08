Radausflug mit Verletzten Vier Radfahrer stürzen nach plötzlich einsetzendem Regenschauer und werden verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 23. August, gegen 15.15 Uhr, ereignete sich in einer Linkskurve in der Siegenburger Straße in Neustadt an der Donau aufgrund von Aquaplaning nach plötzlich einsetzendem Regenschauer ein kleiner Massenunfall.