Polizei ermittelt Körperliche Auseinandersetzung in der Ingolstädter Innenstadt eskaliert

Foto: 123rf.com

Am Samstagnachmittag, 22. August, um 16.40 Uhr, kam es in der Straße Am Stein in Ingolstadt zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 38-jährigen Pkw-Fahrer und einem 41-jährigen Fußgänger. Grund des Wortgefechts war wohl, dass der Fußgänger die Fahrbahn aufgrund des Standorts des Autos nicht überqueren konnte.