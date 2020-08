Kontrolle in Ingolstadt E-Scooter-Fahrer mit über zwei Promille unterwegs

Ein 28-jähriger Fahrer eines E-Scooters überquerte am Sonntag, 23. August, 2.21 Uhr, in Ingolstadt zunächst die Münchner Straße in Richtung Weningstraße. Als dieser auf der Weningstraße in Richtung Ringseestraße unterwegs war, fiel er einer Streife auf, da er beim Fahren beinahe die ganze Fahrbahnbreite brauchte.