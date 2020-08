Technischer Defekt An der Ampel qualmte es plötzlich aus dem Armaturenbrett

Am Samstagmittag, 22. August, 13.35 Uhr, fuhr ein 42-jähriger aus Wettstetten mit seinem Transporter auf der Weningstraße in Richtung Südliche Ringstraße und musste dort an einer Ampel halten. Hierbei bemerkte dieser auftretende Rauchentwicklung und Flammen am Armaturenbrett.