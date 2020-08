In Wolnzach Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut

Foto: Ursula Hildebrand

In Königsfeld touchierte am Freitag, 21. August, 23.10 Uhr, ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Gemeindebereich von Wolnzach einen geparkten Pkw und verursachte so einen Schaden von circa 1.000 Euro an diesem.