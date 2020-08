Mehrere Anzeigen Angetrunkener 27-Jähriger fährt mit Pkw mit platten Reifen und beleidigt Beamte

Foto: 123rf.com

Einer Zivilstreife fiel am Donnerstag, 20. August, um 14.12 Uhr, ein Auto mit polnischer Zulassung auf, das in langsamer Fahrt mit drei platten Reifen auf der Münchener Straße in Geisenfeld fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer aus dem Bereich Regenstauf über 0,5 Promille Atemalkohol hatte.