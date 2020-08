Polizei ermittelt Unbekannte Täter beschädigen Gartendekoration in Reichertshofen

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Vorgarten in Agelsberg in Reichertshofen am Freitag, 21. August, zwischen 0 und 1 Uhr, eine Gartendekoration. Diese entdeckte dann der Besitzer völlig zerstört in naher Entfernung an einem Spielplatz, wo sich mehrere Jugendliche zu einer Feier getroffen haben.