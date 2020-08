Die Polizei warnt Enkeltrick-Betrüger treiben im Landkreis Kelheim ihr Unwesen

Foto: Dean Hindmarch/123rf.com

Am Donnerstag, 20. August, in der Zeit von 12 bis 20 Uhr, versuchten eine/mehrere männliche Personen durch einen Telefonanruf bei drei weiblichen Personen sich als vermeintliche Enkel auszugeben, der in eine unverschuldete Notlage geraten sei.